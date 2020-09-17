2020/09/17 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كوورنا في العالم تتخطى الـ 29 مليون

أظهر إحصاء جديد أعدته وكالة "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 29.39 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 928463 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نقيب الفنانيين فرع المثنى بعد اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نقيب الفنانيين فرع المثنى بعد اصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).