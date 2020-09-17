شقيق الكاظمي يقدم رؤية اقتصادية لتنشيط الاستثمار منذ 2018 – فيديو

2020/09/17 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تكليف صباح عبد اللطيف مشتت برئاسة لجنة الاعمار، بشيء من التشكيك كونه شقيق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.(المستقلة) حصلت على فيديو يعود الى العام 2018 وبالتحديد يوم ٢ آيار/مايو ٢٠١٨ ، يظهر ان مشتت كان عضوا في لجنة الاعمار والاستثمار، ومستشارا لرئيس الوزراء حيدر العبادي […]

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