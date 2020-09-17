الداخلية تعلن نتائج عملية استخبارية في كركوك

2020/09/17 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، ضبط وكرين لجماعات داعش واعتقال متهمين بقضايا إرهابية في قرى كركوك.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 ايلول 2020)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت بعملية أمنية استخبارية نفذتها مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية بتفتيش قرية كولي تبه و جنكلاة و تازه دي ضمن محافظة كركوك نتج عنها ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان أن "القوة عثرت داخل الوكر على دراجة نارية و مبردة و ملابس قندهارية و مواد لوجستية ، فيما تم إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، احدهم موقوف في سجن بوكا والاخر ضبطت بحوزتة بندقية كلاشنكوف ومخازن واعتدة"، مبينا أنه تم ردم الوكرين وايداع الإرهابيين في التوقيف".

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