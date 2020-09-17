ميسي يهز الشباك لأول مرة بعد التراجع عن الرحيل

2020/09/17 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الارجنتيني لونيل ميسي هدفين الأربعاء ليقود ناديه برشلونة الإسباني إلى الفوز 3-1 على جيرونا الذي يلعب في الدرجة الثانية خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الكروري.

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