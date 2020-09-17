التربية تعتمد معدل (95%) للتقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد

2020/09/17 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وجه وزير التربية علي حميد، باعتماد معدل (95%) للتقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد.وذكر بيان مقتضب لوزارة التربية اليوم الخميس ، أن “وزير التربية وجه الجهات ذات العلاقة باعتماد معدل ( % ٩٥ ) بمجموع ( ٥٧٠ ) معدلاً للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد”.

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