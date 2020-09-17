مدرب المنتخب الوطني يطالب اتحاد الكرة باكمال أوراق المغترب مهند جعاز

2020/09/17 | 11:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريشتكو كاتانيتش، بالإسراع في اكمال أوراق اللاعب العراقي المغترب مهند جعاز.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “كاتانيتش قرر إضافة اللاعب مهند جعاز الى صفوف المنتخب الوطني وفي قائمته النهائية”.

وأوضح أن “جعاز يلعب في صفوف فريق هاماربي السويدي ونتيجة المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الفترة الماضية قرر كاتانيتش استدعائه لصفوف المنتخب الوطني”.

وأضاف ان “كاتانيتش ابلغ الهيئة التطبيعية بضرورة اكمال أوراق اللاعب كي يكون متاحاً له خلال المباريات المقبلة”.

يذكر ان جعاز يلعب في مركز الدفاع ويبلغ من العمر 23 عاماً.



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