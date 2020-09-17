سائرون تكشف عن تحركات لاستدعاء الكاظمي إلى البرلمان بشأن الدرجات الخاصة

2020/09/17 | 11:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي ، الخميس، عن تحركات برلمانية كبيرة لاستدعاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البرلمان على خلفية “تفرده” باصدار قائمة تعيينات خارج السياقات القانونية .وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المادة 61 خامسا من الدستور تنص على أنه يختص مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء”.وأضاف أن “أوامر التعيين بالوكالة التي صدرت مؤخرا من قبل رئيس مجلس الوزراء مخالفة صريحة وتفرد بقرار تعيين المناصب العليا دون مخاطبة مجلس النواب”.وأوضح الزيادي، أن “مجلس النواب يعتزم استدعاء الكاظمي على خلفية الكثير من الاخفاقات بما فيها قائمة التعيينات التي صدرت مؤخرا”.



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