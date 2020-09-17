قوة امنية تعتقل مدير المصرف الزراعي ونجله في بغداد

2020/09/17 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ذكرت مصادر مطلعة عن قيام قوة أمنية باعتقال مدير عام المصرف الزراعي الحكومي التعاوني عادل خضير، ونجله في العاصمة بغداد.

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