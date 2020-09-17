“حرارة شديدة جداً”… موجة جديدة تحل على العراق يوم غد الجمعة

2020/09/17 | 11:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت هيأة الأنواء الجوية، عن طقس يوم غد الجمعة في مختلف مناطق العراق.

وقالت الهيأة، في بيان لها، ان الطقس سيكون في المنطقة الوسطى مشمسا وحارا، وفي المنطقة الشمالية مشمساً، وفي المنطقة الجنوبية مشمسا وحار جداً.

واضافت: ان درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 45 مْ.

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