رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج يعلن تسليمه السلطة نهاية اكتوبر المقبل

2020/09/17 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، عن رغبته في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال السراج في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الليبي الأربعاء “نأمل أن تنهي لجنة الحوار عملها وتختار … Readmore

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