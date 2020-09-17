الاتصالات .تخفيض اجور البنى التحتية للشركات المجهزة.مقابل تحسين الخدمة.للانترنت

2020/09/17 | 11:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مديرية البنى التحتية في وزارة الاتصالات علي محمود إن "الوزارة اتخذت حلولاً آنية سيجني ثمارها المواطن، وأخرى مستقبلية لتحسن جودة شبكات الانترنت".وأضاف ،أن "أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، هو قرار تخفيض أسعار البنى التحتية لخدمات الانترنت للشركات المجهزة إلى المواطنين".وأشار إلى أن" التخفيض وصل إلى 4 ملايين و600 ألف دينار بالنسبة stm ، بعد أن كان 5 ملايين و600 ألف دينار، ولكن بشروط منها رفع جودة وسرعة الاشتراكات الصغيرة بما يعادل 30%".

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