2020/09/17 | 11:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} توفي نقيب الفنانين فرع محافظة المثنى أثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.





وعانى النقيب الفنان عدنان ابو تراب من الإصابة بالفيروس قبل ان يتوفى اليوم بالجائحة.

وكان أبو تراب قد أصيب بكورونا في 19 من آب الماضي.

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نقيب الفنانين فرع المثنى بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نقيب الفنانين فرع المثنى بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).