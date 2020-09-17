الخدمات النيابية: وزارة الكاظمي حكومة تنظير واخطاء

2020/09/17 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..وصف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الخميس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها حكومة تنظير وأخطاء فشلت حتى الآن في تقديم الخدمات.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البرلمان لم يلمس من الكاظمي وفريقه الحكومي أي إجراءات تنفيذية تخص تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتوقفة منذ سنوات”.وأضاف أن “زيارات الكاظمي المكوكية للمنافذ الحدودية وبعض محافظات العراق ومنها اقليم كردستان عبارة عن تنظير لا فائدة منها”.وأشار إلى أن “البرلمان لم يلمس أي تحركات من حكومة الكاظمي باتجاه محاربة الفساد واسترجاع هيبة الدولة والقضاء على البطالة بالاضافة إلى توفير الخدمات في المحافظات التي نتجت عنها حكومته”.



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