اعتماد معدل (95%) للتقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد..هذا ماوجه به وزير التربية

2020/09/17 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

وجه وزير التربية، علي حميد، باعتماد معدل (95%) للتقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد.

وذكر بيان مقتضب لوزارة التربية أن وزير التربية وجه الجهات ذات العلاقة باعتماد معدل ( % ٩٥ ) بمجموع ( ٥٧٠ ) معدلاً للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد....

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