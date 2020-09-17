2020/09/17 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادعد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الخميس، العام الحالي 2020 عام الاكتفاء الذاتي في العراق، مشيرا إلى أن حصيلة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد بلغت 22 مادة.وقال فاخر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العام الجاري 2020 شكل انطلاقة مهمة في تحقيق مبدا الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية ومنتوجات الدواجن والاسماك”، لافتا الى أن “ما حصل هو الاول من نوعه منذ سنوات طويلة ويعطي مؤشرا ايجابيا على قدرة العراق بالوصول الى المرحلة الشاملة للاكتفاء الذاتي في كل المواد والمحاصيل الزراعية”.واضاف فاخر،ان” 2020 هو عام الاكتفاء الذاتي وتم منع استيراد 22 مادة زراعية واخرى من منتوجات الدواجن لوفرة الانتاج المحلي”، لافتا الى ان “مواجهة التهريب والاستيراد العشوائي سيدفع الى انعكاس ايجابي كبير في دفع معدلات الانتاج الى الاعلى بشكل غير مسبوق وهذا ما نسعى الى تحقيقه في اقرب وقت ممكن”.وشهدت العراق خلال الموسم الحالي وفرة كبيرة في الانتاج الزراعي عكس بقية المواسم ووصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في عد محاصيل زراعية.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: 2020 عام الاكتفاء الذاتي وهذه حصيلة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: 2020 عام الاكتفاء الذاتي وهذه حصيلة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).