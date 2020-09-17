كومان ممنوع من الجلوس مع برشلونة في المباريات الرسمية

2020/09/17 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، أزمة قوية قبل بداية مشواره مع النادي الكتالوني في الدوري الإسباني بشكل رسمي.

برشلونة يستعد للقاء فريق فياريال يوم 27 أيلول الجاري، بالجولة الثالثة من الليغا بعد تأجيل أول لقائين للبارسا، بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت شبكة "كوبيه" الإسبانية أن:" كومان لا يستطيع الجلوس على مقاعد بدلاء البارسا في مباراة رسمية حتى الآن، بسبب عدم التوصل لاتفاق مع كيكي سيتين المدرب السابق للفريق لتحقيق تسوية مالية".

وأوضحت أن الاتحاد الإسباني مازال لم ينتهي من معالجة ملف المدرب السابق للبارسا الذي لايزال يريد مستحقاته المالية في السنة المتبقية من عقده.

وذكرت أن:" سيتين يرفض التنازل عن أي أموال من عقده مع برشلونة بعد قرار إقالته عقب الهزيمة الثقيلة ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 بدوري أبطال أوروبا".

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