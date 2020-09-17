تسجيل 13 وفاة وأكثر من 310 إصابات بكورونا في ديالى وذي قار


تسجيل 13 وفاة وأكثر من 310 إصابات بكورونا في ديالى وذي قار
2020/09/17 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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