2020/09/17 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السفارة الأمريكية تبشر بـ 3 لقاحات محتملة لكورونا وتتحدث عن ’’توفيرها للعالم’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السفارة الأمريكية تبشر بـ 3 لقاحات محتملة لكورونا وتتحدث عن ’’توفيرها للعالم’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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