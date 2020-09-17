هوشيار عبدالله: هناك علامة استفهام حول الأسباب المعلنة لجريمة قتل شيلان دارا رؤوف وعائلتها

2020/09/17 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ رأى النائب هوشيار عبدالله أن هناك علامة استفهام حول الأسباب المعلنة لجريمة قتل شيلان دارا رؤوف وعائلتها .وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم :" ان هناك علامة استفهام حول الأسباب المعلنة لجريمة قتل شيلان دارا رؤوف وعائلتها،..والأسباب هي: اولا.



لأنها كانت ناشطة في ثورة تشرين، وكلنا نعرف مدى خطورة الموقف ولم تمض مدة على اغتيال هشام الهاشمي وبقية الثائرين ضد الفساد.ثانيا.



رسالة تحدي للكاظمي، وكأن القتلة يقولون افعل ما شئت "./انتهى7

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