وصول جثامين العائلة المغدورة إلى محافظة السليمانية

2020/09/17 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصلت صباح اليوم جثامين الصيدلانية المغدورة شيلان دارا وعائلتها إلى محافظة السليمانية، ليتم دفنها هناك.واعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أمس الاول الأربعاء، القبض على منفذ مجزرة حي المنصور التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان وعائلتها ، حيث عثرت على جثث عائلة المغـــــــــدور ( دارا رؤوف أسعد حيدري ) وزوجته ( عالية ) وابنتهما الصيدلانية شيلان داخل منزلهم ./انتهى5

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