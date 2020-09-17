كركوك..أوامر قبض بحق 21 موظفا لهدرهم كميات كبيرة من النفط

2020/09/17 | 11:33 - المصدر: NRT عربية

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حقل نفطي في كركوك

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من المتهمين في شركة مصافي الشمال، لتسببهم بهدر كميات كبيرة من مادة النفط الأبيض.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم، 17 أيلول 2020، ان قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، أصدر أمر قبض وتحر بحق (21) متهما من العاملين في شركة مصافي الشمال– مصفى كركوك، لتسببهم بهدر (370) ألف لتر من مادة النفط الأبيض نتيجة الإهمال.

وأضاف البيان أن "تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة ووقوفه على موقع الحدث مباشرة قادت إلى أن الهدر حدث، نتيجة حصول تسرب النفط من الأنبوب الناقل من المصفى إلى المستودع؛ بسبب التآكل الحاصل فيه، وضخ كميات كبيرة منه، الأمر الذي أدى إلى تسرب تلك الكمية إلى الأراضي التي يمر عبرها الأنبوب، وهدر تلك الكميات الكبيرة منه".

ر.إ

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