2020/09/17 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتعقد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اجتماعا عبر الإنترنت اليوم لمناقشة مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط وفتور آفاق التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تبقي اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على هدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو 8% من الطلب العالمي.

كما من المرجح أن يضغطوا على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات لخفض المزيد من الإنتاج لتعويض لتخفيف الإنتاج الزائد.

وقالت مصادر في أوبك+ إن اجتماع اللجنة المعروفة بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة من المتوقع أن يبدأ الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ يناير كانون الثاني 2017 للمساعدة على دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية.



وزادت تخفيضات الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بين مايو أيار ويوليو تموز بعد تعثر الطلب بفعل جائحة كورونا.

وطالبت المجموعة العراق وآخرين بضخ نفط أقل من حصصها في سبتمبر أيلول لتعويض إنتاج زائد بين مايو أيار ويوليو تموز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة لأوبك+ تجتمع اليوم في ظل تراجع أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة لأوبك+ تجتمع اليوم في ظل تراجع أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).