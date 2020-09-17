النزاهة النيابية تؤكد اعتقال شاكر الزاملي: التحقيق معه سيكشف فسادا كبيرا في بغداد

2020/09/17 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..رأت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف , الخميس , ان اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي والتحقيق معه سيكشف اكبر فساد مارسته محافظة وامانة بغداد على مدى سنوات سابقة , مشيرة الى ان الذهاب الى مرتكزات الفساد سيطيح بهرم الفساد بشكل سلس.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” خطوة لجنة مكافحة الفساد باعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي صحيحة وانها ستكشف اهم الملفات الكبرى في فساد محافظة بغداد وامانتها لكونه عضو فيهما”.وأضاف أن “اعتقال الزاملي اجراء صحيح لانه استهدف احد مرتكزات فساد المحافظة وبالتالي سيطيح بهرم الفساد بشكل سلس ” .وأضافت ان “هناك العديد من الملفات التي ستكشف عند التحقيق مع الزاملي واهمها تغيير جنس عقارات الدولة منها ملف الأراضي المتميزة وتحويلها الى أملاك الى كبار الفاسدين من الخط المتقدم , إضافة الى ملف الماء والمجاري وملف أموال التنظيفات وتوزيع أموالها”.



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