الناطق باسم الكاظمي يكشف تفاصيل عملية نوعية في كركوك

2020/09/17 | 11:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسمن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان جهاز مكافحة الإرهاب القى القبض على عُنصر إرهابي في محافظة كركوك.

وقال رسول في تغريدة له على “تويتر” إن “الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية للقبض على عناصر عصابات داعـش الإرهابية، حيث تمكنوا من القاء القبض على عُنصر إرهابي فجر اليوم الخميس في مُحافظة كركوك”.

وأوضح بالقول أن “الارهابي اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.

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