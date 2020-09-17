2020/09/17 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اصدر وزير التربية علي حميد، اليوم الخميس، توجيها بشأن التقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”.نسخة منه، أن “وزير التربية وجه الجهات ذات العلاقة بإعتماد معدل (% 95) بمجموع (570) معدلاً للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يصدر توجيها بشأن التقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يصدر توجيها بشأن التقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يصدر توجيها بشأن التقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).