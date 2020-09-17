2020/09/17 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تسجيل50حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ512مسحة جديدة تبين بان 50منها موجبة اي مصابة بينها 3للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان” 120حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 8430حالة فيما حالات الشفاء بلغت 7768وحالات الوفاة 195حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن تسجيل 50 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن تسجيل 50 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).