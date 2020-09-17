وزير التربية: اعتمدنا التعليم “عن بعد” خلال العام الدراسي الجديد

2020/09/17 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية ان التعليم عن بعد، سيكون الركيزة الأساسية لدوام الطلبة من جميع المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الجديد حتى انتهاء وباء كورونا.

واكد وزير التربية علي الدليمي، ان الوزارة وجهت على اعتماد التعليم على الوسائل الالكترونية، في التواصل المباشر بين المدرسين من ناحية وطلابهم من ناحية أخرى.



موكدا ان الوزارة وجهت باعتماد أساليب التواصل الاجتماعي الهادف الى تمكين الطلبة من التعليم وفق أحدث الاساليب وتعويضهم عن ساعات التعليم المباشر في حال استمر وباء كورونا.

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