انطلاق الصفحة السادسة من عملية الوعد الصادق للبحث عن المطلوبين ونزع السلاح

2020/09/17 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في البصرة الصفحة السادسة من عملية الوعد الصادق والتي تشمل مناطق المحافظة كافة للبحث عن المطلوبين ونزع السلاح المنفلت ودعم القانون.

مصدر أمني اكد ان العملية انطلقت في المحور الجنوبي بمناطق ابي الخصيب والمطيحة والمعارض في قضاء الزبير، وان الحصيلة الأولية هي إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.



وأضاف ان الحملة الأمنية تتم بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وستستمر لعدة أيام حتى تحقيق جميع أهدافها.

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