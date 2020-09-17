تعميم الصيغة النهائية للتعاقد مع المحاضرين والأُجراء في البصرة

2020/09/17 | 11:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية تربية البصرة، الخميس، عن تعميم صيغة العقد النهائي مع المحاضرين المجانيين والأُجراء اليوميين في المحافظة.وقال مدير عام تربية البصرة عبد الحسين سلمان في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم اعداد الصيغة النهائية لتنظيم عقود المحاضرين المجانيين والأُجراء اليوميين وفقاً للدستور والتعليمات الوظيفية النافذة”.وأكد سلمان، أنه “تم توجيه الاقسام المعنية بتوزيع العقود على المشمولين لغرض ضمان حقوقهم وفقا للقرار 315 لسنه 2019”.



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