على خلفية فساد .. القبض على رئيس هيئة استثمار بغداد

2020/09/17 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الخميس ، عن القاء قوةٌ خاصة القبض على رئيس هيئة إستثمار بغداد، “شاكر الزاملي”، على خلفية تهم فساد وتلاعب، خلال توليه المنصب، الذي إستمر فيه نحو 10 اعوام.

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