بالصور.. اصحاب فنادق كربلاء يتظاهرون للمطالبة باتخاذ اجراءات لانعاش القطاع السياحي

2020/09/17 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تظاهر أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية في محافظة كربلاء المقدسة، الخميس، أمام مديرية السياحة للمطالبة باتخاذ أجراءات حكومية عاجلة لانعاش القطاع السياحي خلال زيارة الأربعين المقبلة.وقال حيدر هنون وهو صاحب فندق لمراسل /المعلومة/، ان “التظاهرة رفعت جملة من المطالب لوزارة الثقافة والسياحة والاثار من بينها ايقاف الاجراءات المتخذة من قبل دوائر الدولة بسبب الديون والرسوم المتراكمة على الفنادق السياحية، والسماح بممارسة نشاطها وعدم مضايقتها من قبل الجهات الحكومية وعدم ابتزازها”.

واضاف هنون ان “من بين المطالب التي رفعت هي ضرورة التعايش مع جائحة كورونا وفتح الحدود الجوية والبرية لمختلف الجنسيات، وتعويض الفنادق السياحية حسب الطاقة الاستيعابية لكل فندق والتي اغلقت بقرارات خلية الازمة، بالاضافة الى اهيمة ان تكون قيادة القطاع السياحي من اصحاب الخبرة والمهنية ومن العاملين بالقطاع بعيدا عن المحاصصة”.

وأشار إلى أن “اصحاب الفنادق قرروا مقاطعة هيئة السياحة وجميع الدوائر الخدمية وعدم دفع الرسوم ما لم تنفذ المطالب”.



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