تشييع رمزي لجثمان اسطورة الكرة العراقية احمد راضي السبت المقبـل

2020/09/17 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تشهد العاصمة بغداد مراسم تشييع رمزي لجثمان اسطورة الكرة العراقية النجم الدولي السابق احمد راضي ، يوم السبت المقبل .وستنطلق مراسم التشييع من ساحة قحطان باتجاه الاربعة شوارع مرورا بمنزل النجم الراحل في تقاطع اليرموك وصولا الى ساحة النسور ، بمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية والمجتمعية ونجوم المنتخب الوطني والرواد السابقين وجمهور المشجعيـن .وكان اسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي توفي في 21 حزيران الماضي ، عن 56 عاما، متأثرا بمضاعفات صحية جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد./انتهى5

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