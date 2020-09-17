2020/09/17 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / اعلن مدير مشروع الفاو الكبير المهندس أسعد عبد الرحيم عن التحضير لتوقيع خمسة عقود مهمة في ميناء الفاو الكبير بكلفة حوالي ملياري دولار في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة دايوو الكورية نهاية الشهر الحالي.



وأضاف عبد الرحيم " للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / "بانه في حال توقيع هذه العقود وانجازها يكون تشغيل المرحلة الأولى من الميناء جاهزة بنسبة ٨٠٪؜ وما يتبقى منه هو بعض الإعمال التكميلية التي ستقوم بها الجهة التي ستدير وتشغل الميناء.



مشيرا الى انه بعد إكمال العقود سيتم دعوة شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل موانئ الحاويات وبعض الأعمال التكميلية .ولفت عبد الرحيم " ان اكثر مايحتاجه تنفيذ ميناء الفاو هو التمويل والقرارات الجريئة من اصحاب القرار.اما ميدانيا وفنيا فان كل الأمور تسير على مايرام ضمن سقف التخصيصات الممنوحة حاليا بالتعاون والتنسيق مع فريق الاستشاري الايطالي.وأعرب عن امله بتوفير التمويل اللازم لتغطية كلفة هذه العقود التي يستغرق انجازها حوالي ثلاث سنوات.يذكر ان ميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوبي البصرة تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشائه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم حيث ارسي حجر الأساس لهذا المشروع يوم5 /نيسان / 2010 ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مشروع الفاو الكبير يعلن لـ/ نينا / عن توقيع خمسة عقود مهمة بكلفة ملياري دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مشروع الفاو الكبير يعلن لـ/ نينا / عن توقيع خمسة عقود مهمة بكلفة ملياري دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).