الامن والدفاع النيابية : داعش ينظم استعراضا عسكريا على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/09/17 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق مدحت العزاوي عن قيام تنظيم "داعش"بتنظيم أستعراض عسكري على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .



مطالباً بمعالجة وانهاء معاقل التنظيم في المناطق "الضائعة امنياً".وقال العزاوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن "العشرات من عناصر داعش نظموا استعراضاً قتالياً في المناطق الحدودية مع ديالى ما ينذر بوجود تهديدات ومخططات ارهابية تستهدف محافظتين عراقيتين .



مطالبا قيادة عمليات صلاح الدين بمعالجة المناطق "الضائعة" امنيا .مؤكدا أن "أكثر من 70 الف دونم تضم اكثر من 15 قرية في اطراف صلاح الدين الحدودية مع ديالى خالية من التواجد الامني ولم تشهد عمليات تطهير او معالجة طيلة السنوات الماضية".واضاف أن "القرى الضائعة امنياً مازالت خالية من السكان رغم المطالب الموجهة لعمليات سامراء بإعادة سكانها"، معتبراً "اعادة النازحين خطوة للحد من تحركات مجاميع داعش وتأمين للمناطق الشمالية من ديالى".من جانبه اكد محمد ضيفان القيادي في الحشد العشائري أن "مطيبيجة امارة ارهابية آمنة تصدر الموت إلى ناحية العظيم بشكل متواصل رغم المناشدات الامنية على مدار السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "ناحية العظيم مازالت تدفع ضريبة الاهمال الامني في صلاح الدين .



داعيا إلى "ضم اكثر من 400 مقاتل في الحشد العشائري بشكل رسمي لتأمين الحدود الملتهبة بين ديالى وصلاح الدين وانهاء الفواجع التي يتعرض لها المدنيون في اطراف ناحية العظيم"./انتهى

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