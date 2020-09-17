العراق يطالب برفع اسمه من قائمة الدول ’عالية الخطورة’

2020/09/17 | 12:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، رفع اسم العراق من لائحة المُفوّضيّة الأوروبيّة للدول ذات الخطورة العالية، فيما وجه دعوة إلى مسؤول أوروبي...

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