مشهد يفطر القلب لعاملة إفريقية أُلقيت في شوارع كركوك

2020/09/17 | 12:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقيت جوارة في أحد شوارع المدينة بعدما سحب جواز سفرها ومالها - صورة: كوردستان 24

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