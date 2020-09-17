2020/09/17 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً، بينما وصفت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ”التأريخية” لافتتاحه ملفاً مغلقاً طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أن العمل بالنظام الالكتروني سيكون بعد فرض السيطرة على المنافذ، للحد من الفساد.وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي بحسب الوكالة الرسمية، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوما المركز الخبري الوطني.

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