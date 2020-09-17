وفاة الشاعر الكبير عادل محسن بعد معاناة مع المرض

2020/09/17 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعوات لإطلاق تظاهرات حاشدة في 10 كانون الثاني

حقيقة تسمية أحد المتظاهرين ناطقا باسم "الثوار" في التحرير

"اني عراقي..



اني امثل نفسي محد يمثلني"

عرض مدرسي لدعم التظاهرات الجارية في معظم البلاد

"القاتل لا يمثلني"..



متظاهرو التحرير يطلقون عملا عن السلمية

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