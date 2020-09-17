2020/09/17 | 12:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

توفى صباح اليوم الخميس ، الشاعر العراقي عادل محسن متأثرا بمرض ورم الكبد وتهشم في الفقرة العجزية “.

عادل محسن هو شاعر عراقي من مواليد عام 1960م، في العاصمة العراقية بغداد، ويبلغ من العمر 60 عاما، وهو خريج كلية التربية جامعة بغداد عام 1985م، حيث هو رجل ناجح وموهب يتابعه العديد من الاشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكما ويعمل حاليا مشرف تربويا لمادة التربية الفنية.

يعتبر الشاعر عادل محسن من ابرز شعراء الاغنية والقصيدة في العراق، وحيث هو مقدم برامج في قنوات الفضائية العراقية و النهرين و والمشرق و ودجلة و قناة الحرية واذاعة الرشيد fm، وكما اصدار مجموعة شعرية واحدة هي (احبكم) عام 2005 كما اصدر مجموعتين شعرية بعنوان عطر المحبة و ابوذيات عام 2011، واصدر اياضا 15 البوم با احلى القصائد و 10 البومات محاورات شعرية مع مختلف المطربين، وكما لديه العديد والعديد من الأشعار في مختلف المجالات، فهو رجل راقي ورائع في اطلالاته في الشعر .

اهم اغاني الشاعر عادل محسن

غنى الشاعر عادل محسن من كلماته مع جميع المطربين العراقيين و مجموعه كبيرة من المطربيين العرب ، وكما له مجموعه كبيرة من الاشرطه والاقراص الصوتية والمرئية لقصائد بصوته معروفه و منتشره في الشارع العراقي ، ومن القصائد المعروفه للشاعر عادل محسن هي كالتالي :

قصيدة الأب، وقصيدة لاتخدعك ضحكه، وقصيدة البنات، وقصيدة خابرتها و خابرتني، وقصيدة النساء، وقصيدة انا اشتاكيت ، وقصيدة اشوفك وين، وقصيدة ساعه وتغيب الشمس ، وقصيدة والكثير من القصائد ، وقصيدة الورد ، وقصيدة الغربة، وقصيدة كون يمك.

اهم جوائز الشاعر عادل محسن

جائز على جائزة افضل شاعر غنائي عراقي عام 2000.

حائزعلى جائزة الإبداع الثقافي لعام 1999 من وزارة الثقافة.

حائز على لقب افضل شاعر عراقي شاب لعام 1999.

حقيقة وفاة الشاعر عادل محسن

الجدير بالذكر انه زوجة الشاعر عادل محسن، الاربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، نفة عن حقيقة وفاته بفيروس كورونا، وذلك على ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، ان”الانباء التي تحدثت عن وفاة الشاعر عارية عن الصحة”، وقالت أن الشاعر عادل محسن في المستشفى ويتلقى العلاج وحالته بين مستقرة وخطرة”.

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