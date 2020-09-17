والشعب المارد...لا يتراجع... - محمد الحنفي

2020/09/17 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي مارد هو...



شعب فلسطين...قوي هو...شعب فلسطين...يتحدى...صهاينة التيه...شعب فلسطين...يتمادى...في مواجهة الذل...في مواجهة القهر...في مواجهة...كل خائن...شعب فلسطين...°°°°°°والنضال...من أجل طرد المغتصبين...من أجل استرجاع الأرض...من صهاينة التيه...من المغتصبين...من سمات...شعب فلسطين...°°°°°°والأنهار تتدفق...كما يت ......





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