حقوق ضحايا الاغتصاب ليست للاتجار. - سعيد الكحل

2020/09/17 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل شن دعاة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي حملة شعواء ضد المطالبين بتنفيذها في حق مغتصِب وقاتل الطفل عدنان .



وبهذا خرج النقاش عن آدابه واتخذ منحى لا يعكس روح القيم الإنسانية التي يزعم مناهضو عقوبة الإعدام الصدور عنها.



وأغتنم هذه المناسبة لأوضح عددا من الأمور التي غابت في النقاش فكان ما كان من سب وقذف واتهام بالتوحش والكانيبالية والهمجية والحنين إلى مرحلة الطبيعة.1 ــ إن المنظومة ال ......





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