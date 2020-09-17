هوشيار عبدالله يضع علامة استفهام بشأن الأسباب المعلنة لجريمة قتل شيلان

2020/09/17 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..رأى النائب هوشيار عبدالله أن هناك علامة استفهام حول الأسباب المعلنة لجريمة قتل شيلان دارا رؤوف وعائلتها .وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم ان من الأسباب كونها “كانت ناشطة في ثورة تشرين، وكلنا نعرف مدى خطورة الموقف ولم تمض مدة على اغتيال هشام الهاشمي وبقية الثائرين ضد […]

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