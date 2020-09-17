قوة أمنية تعتقل مدير عام المصرف الزراعي الحكومي التعاوني ونجله في العاصمة بغداد

2020/09/17 | 12:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد قوة أمنية تعتقل مدير عام المصرف الزراعي الحكومي التعاوني عادل خضير ونجله في العاصمة بغداد”.

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