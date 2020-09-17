المنافذ الحدودية : افتتاح منفذ عرعر الحدودي سيكون خلال 20 يوماً

2020/09/17 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكدت هيأة المنافذ الحدودية، أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي سيكون خلال 20 يوماً، بينما وصفت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ”التأريخية” لافتتاحه ملفاً مغلقاً طيلة السنوات الماضية.وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في حوار تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن إن “افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من […]

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