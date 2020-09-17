2020/09/17 | 12:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء إلى إعادة النظر في مشروع قانون شركة النفط الوطنية الذي وافق عليه المجلس الوزراء مؤخراً لما ينطوي عليه من مخاطر وإمكانية ضياع ثروات العراق، مطالبة رئاسة مجلس النواب ببحث إمكانية إلغائه، وذلك لخطورته على مستقبل الأجيال القادمة .وقالت نصيف اليوم :” ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الرابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تدعو لإعادة النظر في مشروع قانون شركة النفط الوطنية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تدعو لإعادة النظر في مشروع قانون شركة النفط الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).