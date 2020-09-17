استكمال الاستعدادات لإقامة مراسم الزيارة الأربعينية

2020/09/17 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت محافظة كربلاء، استكمال استعداداتها لإقامة مراسم الزيارة الأربعينية، مؤكدة فتح أبوابها لاستقبال الزائرين وفق خطة محكمة ومتكاملة لتأمين تلك الزيارة.

وذكر قائد عمليات كربلاء اللواء علي الهاشمي، ان الخطة ستبدأ في الاول من شهر صفر، حيث سيتم تقسيم المحافظة إلى أربعة محاور بناء على خطة ذات مرونة وانسيابية عالية.

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