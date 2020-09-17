الزراعة النيابية .العراق يصل للكتفاة الذاتي من منتوجات السمك والدجاج

2020/09/17 | 12:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، العام الحالي 2020 عام الاكتفاء الذاتي في العراق، مشيرا إلى أن حصيلة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد بلغت 22 مادة.وقال فاخر في تصريح /تلقت أين نيوز /نسخة منه ان” العام الجاري 2020 شكل انطلاقة مهمة في تحقيق مبدا الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية ومنتوجات الدواجن والاسماك”، لافتا الى أن “ما حصل هو الاول من نوعه منذ سنوات طويلة ويعطي مؤشرا ايجابيا على قدرة العراق بالوصول الى المرحلة الشاملة للاكتفاء الذاتي في كل المواد والمحاصيل الزراعية”.

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