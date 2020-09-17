زوجة الشاعر عادل محسن تبلغ الفرات نيوز وصيته الاخيرة

2020/09/17 | 12:25 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اكدت زوجة الشاعر العراقي عادل محسن نبأ وفاته صباح اليوم الخميس في بغداد.





وقالت زوجة الراحل لـ{الفرات نيوز} إن "محسن توفي قبل قليل في مستشفى اليرموك بعد عودته الى بغداد".

وبينت انه "رفض ان يفارق الحياة في بيروت حيث كان يتلقى العلاج هناك وكانت وصيته العودة لبغداد والموت فيها".

Mohameed

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