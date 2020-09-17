مصدر: اعتقال شاكر الزاملي تم بصورة مهينة ومنافية لحقوق الانسان

2020/09/17 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وصف مصدر مطلع لحظة اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد ، شاكر الزاملي بانها كانت مهينة ومنافية لبسط قواعد حقوق الإنسان.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) أنه كان قريبا من منزل الزاملي حين ، اقتحمت قوة امنية مدججة بانواع الأسلحة منزل الزاملي في الساعة 2.30 صباح اليوم.وأشار المصدر ، الى […]

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