الطموحات النفطية الأمريكية تهدد اقتصاد وسيادة سوريا

2020/09/17 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد صلاح صحفي سوري تسبب التدخل الأمريكي الغادر في الصراع السوري في مناقشات ساخنة في المجتمع الدولي بشأن شرعية أنشطة البيت الأبيض في سوريا منذ البداية.نشر العديد من الخبراء والمسؤولين السياسيين مرارا وتكرارا الرأي القائل بأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا ليس له أساس قانوني، على الرغم من مشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات […]

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